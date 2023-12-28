شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية 2024 في محافظة أسوان.. اعرفها

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، فتح باب الترشح لمسابقة الأم المثالية لعام 2024، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ أسوان.

وأكد محمد يوسف وكيل وزارة التضامن في أسوان أن شروط اختيار الأم المثالية تتطلب أن يكون عمر الأم لا يقل عن 50 عامًا، وأن يكون لديها قصة عطاء وأن تجيد القراءة والكتابة على الأقل.

شروط التقدم لمسابقة الام المثالية 2024 في محافظ أسوان

وأشار في بيان اليوم إلى أنه يجب ألا يكون لدى الأمهات المتقدمات أكثر من ثلاثة أبناء، ولكن يُسمح بحد أقصى بخمسة أبناء في المحافظات الحدودية مثل أسوان، ويجب أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو في السنة النهائية بالكليات، أو أن يكون أحد الأبناء حاصلًا على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن ويُستثنى من هذه الشروط الأبناء ذوي الإعاقة الذهنية وغير القابلين للتعلم.

وأضاف محمد يوسف أن المعايير المفضلة لاختيار الأم المثالية تشمل تقدير أهمية التعليم للأبناء وتفضيل الأم كما يؤخذ في الاعتبار أعمال العطاء الاجتماعي التي تقوم بها الأم وتأثيرها الإيجابي على المجتمع المحلي موضحا انه سيتم تشكيل لجنة تحكيم مكونة من خبراء في مجالات التعليم والتنمية الاجتماعية والثقافة لتقييم المتقدمات واختيار الأم المثالية.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المرأة تستحق كل التقدير والاحترام نظرًا لدورها الهام والمستمر في المجتمع، وأنها قادرة على إحداث تغيير إيجابي وتحقيق النجاحات الكبيرة.

اللواء أشرف عطية: المرأة الاسوانية أصبحت قدوة

وأشار إلى أن المرأة الأسوانية أصبحت قدوة ناجحة يفتخر بها المجتمع، وبالتالي فإن تكريمها يأتي كتقدير لدورها البنَّاء في تنشئة جيل مؤمن وتشكيل مجتمع قوي قادر على مواجهة التحديات.