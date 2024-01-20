يعملون دون مقابل.. مدبولي يشيد بشباب مشروعات «حياة كريمة» في أسوان

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه زار اليوم مشروعات «حياة كريمة» في قرية فارس بمركز كوم امبو، مرورا بأحد مشروعات القطاع الخاص المهمة جدا بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو مشروع لشركة دولية غير مصرية تقترب من 180 مليون دولار استثمارات، تنتج 200 ميجا في أبريل المقبل.

وشرح مدبولي أن الدولة المصرية وضعت خطة واضحة للوصول لـ42% من الطاقة المنتجة بمصر في صورة طاقة جديدة ومتجددة، للتقليل من الاعتماد على الغاز والمازوت والوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة.

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن، في أسوان أنه زار مشروعات قرية فارس واستمع للمواطنين وبعض أفكارهم، موجها الشكر للشباب المتطوع بمبادرة حياة كريمة ممن يعملون بدون مقابل.