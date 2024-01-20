محافظ بني سويف يستقبل وزير الصحة عقب زيارته المفاجئة لمستشفيين

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، منذ قليل، وزير الصحة والسكان، عقب جولته الميدانية المفاجئة، اليوم السبت، بتفقد مستشفى بني سويف التخصصي ومستشفى التأمين الصحي بمدينة بني سويف.

محافظ بني سويف يستقبل وزير الصحة

ورحب محافظ بني سويف بالوزير، مؤكدا على أهمية الزيارات الميدانية التي يقوم بها الوزير وقطاع المتابعة من الوزارة، والتي تأتي في اطار تكليفات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين الخدمات الحيوية للمواطنين، ومؤكدا على أن أجهزة المحافظة المعنية تواصل جهودها في مجال دعم ومتابعة كافة المستشفيات، من حيث الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة، بجانب المشروعات الجاري تنفيذها في القطاع.

مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها

تناول اللقاء مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها في القطاع الصحي، ضمن خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية، بجانب دراسة بعض المطالب والاحتياجات الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، ومتابعة سير العمل في المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، وبحث تذليل بعض المعوقات التي تواجه المواطنين للحصول على الخدمة الطبية.

إجراءات وزير الصحة

ومن جانبه أشار وزير الصحة، إلى تفقده مستشفيي التأمين الصحي والتخصصي بمدينة بني سويف، مبديا ملاحظاته بناءً على الواقع الفعلي للعمل بهما، والتي قام على إثرها باتخاذ عدد من الإجراءات، حيث شمل التفقد الأقسام الطبية وقسم الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والمعامل، والأشعة، ومكتب تنظيم الأسرة، والصيدلية، وغيرها، بجانب مراجعة توافر المستلزمات الطبية والتي تؤثر على جودة وكفاءة الخدمة المقدمة للمرضى

وحضر اللقاء الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وعدد من قيادات وزارة الصحة، والتنفيذيون المعنيون.