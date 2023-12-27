وزير الصحة الأسبق: مصر نجحت في معركتها ضد فيروس سي

قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن 2023 عام الحصاد في مصر بالنسبة للقطاع الصحي، وخاضت الدولة رحلة طويلة في هذا القطاع منذ 2014 مع بداية علاج أول مريض من الالتهاب الكبدي الوبائي «سي»، مشيرا إلى أن مصر نجحت في معركتها ضد فيروس «سي»، بعدما كانت الأعلى في العالم.

مصر خالية من فيروس سي

وأضاف «العدوي» خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر في أكتوبر 2023 حصلت على الشهادة الذهبية من منظمة الصحة العالمية، بعد قضائها على فيروس سي.

وتابع أن نتائج المسح الصحي السكاني الذي ظهر في يناير عام 2015 أفاد بأن الفئة العمرية «من 15 إلى 59 عاما» تصل نسبة التفشي لفيروس سي بها إلى 9.7%، أي إنه كان هناك حوالي من 6 إلى 7 مليون مصاب بهذا الفيروس.

توجيهات بنقل الخبرات المصرية

واختتم: «كان هناك توجيهات بنقل الخبرات المصرية إلى القارة الأفريقية، ونجحنا في ذلك عبر نسختين للصحة العامة في أفريقيا، ومصر تعمل على نقل الخبرات إلى القارة الأفريقية».