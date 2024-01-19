«وكيلا للعريس».. محافظ بني سويف يلبي دعوة زفاف شاب من ذوي الهمم

لبى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ونائبه بلال حبش، دعوة شاب ذوي الهمم، بحضور عقد قرانه وحفل زفافه بإحدى قاعات حفلات الزفاف بمركز ببا جنوبي المحافظة.

محافظ بني سويف يلبي دعوة حضور حفل زفاف لشاب من ذوي الهمم

ولبى محافظ بني سويف دعوة الشاب من أبناء مركز ببا جنوب محافظة بني سويف ويدعى «عمرو هريدي»، برفقه نائبه بلال حبش، وسط سعادة من أهالي مركز ببا، وأسرة العروسين.

محافظ بني سويف وكيلًا عن عريس من ذوي الهمم

كما شارك المحافظ وكيلًا عن العريس في عقد القران، وسط سعادة أسرته، الذين عبروا عن شكرهم لمحافظ بني سويف ونائبه، لحضورهما.

شاب يرسل دعوة حفل زفاف لمحافظ بني سويف

ووجه شاب من ذوي الهمم يدعى عمرو هريدي دعوة للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ونائبه، لحضور عقد قرانه وحفل زفافه، بإحدى قاعات الأفراح بمركز ببان قبل أن يفاجئه المحافظ ونائبه بالحضور.

الشاب عمرو هريدي يشكر محافظ بني سويف ونائبه

وعبر الشاب عمرو هريدي، عن شكره وسعادته بحضور المحافظ ونائبه قائلًا: «والله ما مصدق، شرفتوني ونورتوني وكتر خيركم».