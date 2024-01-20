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رئيس الوزراء: قصب السكر من أهم المحاصيل الاستراتيجية

كتب:

نرمين عفيفي
03:19 م | السبت 20 يناير 2024
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، موقف غرب كوم امبو بأسوان، الذي سيُنقل إليه المواقف العشوائية وسيضم أتوبيسات وميكروباصات وسيارات الأجرة، لتخفيف الضغط على المدينة، وخدمة المناطق المحيطة.

طفرة في زراعة قصب السكر

وقال «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي الآن، إنه زار المركز الجديد لشتلات زراعة القصب، والذي يستهدف طفرة نوعية في زراعة قصب السكر، حيث يعد محصول قصب السكر أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تعتمد عليها مصر بإنتاج السكر، موضحا أن مصر كانت تتبع طريقة الزراعة بالغمر، وتظل الشتلات 5 سنوات بدون تغيير ويموت العقل ويقل المحصول، ولكن تم طرح فكرة عمل هذه المراكز التي تقوم بإنتاج الشتلات التي تمكن الفلاح بزراعتها بطريقة حديثة وتضاعف المحصول.

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بقلم نرمين عفيفي