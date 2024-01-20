المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء بمطروح

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، عن المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء حسب قانون البناء الحديث، طبقاً للكتاب الدوري رقم 47 لسنة 2023، وذلك عن طريق التقدم للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة، كخطوة سريعة وإيجابية، لتسهيل الإجراءات على الراغبين في استخراج تراخيص البناء.

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح، في بيان: «يمكن للراغبين في استخراج تراخيص مباني وأعمال إنشاء وتعلية، التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة مرسى مطروح، ويجري تطبيق الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بقانون البناء».

المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص البناء الحديث

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، أن المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص البناء كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الترخيص والأصل للاطلاع عليه (إجباري).

- تقديم صورة توكيل والأصل للاطلاع محدث (اختياري).

- التقدم بصورة عقد مسجل والأصل للاطلاع (إجباري).

- التقدم ببيان صلاحية للموقع (إجباري).

- تقديم قرار التخصيص للأرض (اختياري).

- 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من مهندس نقابي (إجباري).

- 3 لوحات رسم هندسي معماري معتمدة من مهندس نقابي (إجباري).

- وثيقة تأمين إذا زادت تكلفة المبنى عن مليون جنيه، أو أربع طوابق فأكثر ونوتة حسابية وتقرير تربة (اختياري).

- تقديم شهادة صلاحية الأعمال للترخيص (إجباري).

- تقديم تفويض أو توكيل للمهندس أو المكتب الهندسي (إجباري).

- تقديم صورة رخصة هدم وشهادة من مهندس نقابي بإتمام الهدم (اختياري).

- تقديم موافقة من الطيران المدني (إجباري).

- تقديم إحداثيات الموقع (إجباري).

- تقديم نموذج حساب تكاليف الأعمال طبقاً للنموذج المنصوص عليه باللائحة التنفيذية (إجباري).

الالتزام بتعليمات الحصول على تراخيص البناء

وحول قانون البناء الحديث، شدد رئيس مدينة مرسى مطروح على مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة رامي رضا، على تنفيذ بنود الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بشأن أهمية الوقوف على تطبيق خطوات الحصول على تراخيص البناء دون أي عراقيل، للتيسير على المواطنين في هذا الأمر لسرعة إنهاء الإجراءات.