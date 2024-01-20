معاون «الشباب والرياضة»: أشارك في مبادرة «أنا متطوع» لتوجيه زوار معرض الكتاب

قال مصطفى عز العرب، معاون وزير الشباب والرياضة، إنَّه مر 50 عاماً على انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهو المعرض الجماهيري الأكبر عالمياً، لافتاً إلى أنَّ بداية فكرة «أنا متطوع» كانت في 2018 أثناء التحضير للدورة الـ49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بهدف سد الاحتياج في جانبين؛ الأول تقديم المعلومة والتوجيه لزوار المعرض الذين يترواح عددهم بين 4 و5 ملايين زائر، وهو عدد كبير يتواجد في نفس المكان ما يتطلب توفير وإتاحة المعلومات التي تيسر تجربتهم.

العملية التنظيمية داخل المعرض

وأضاف «عز العرب»، في حواره ببرنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ المبادرة ظهرت أيضاً للحاجه إلى منظمين للجمهور داخل المعرض، موضحاً: «كان من الصعب التحكم في زوار ورواد المعرض نظراً لأعدادهم الكبيرة، وبالتالي برزت الحاجة لشباب متطوع يكرسون وقتهم وخبرتهم في خدمة الجمهور والزوار».

7 سنوات عمر برنامج التطوع

وتابع معاون «الشباب والرياضة»: «البرنامج بدأ منذ 7 سنوات، والراعي الأول لـ برنامج التطوع في معرض الكتاب، كانت قناة dmc، والوزارة أولت البرنامج أولوية خاصة ضمن الاستراتيجية المصرية للشباب وتوظيفهم وتمكينهم في العمل التطوعي».

واستطرد «عز العرب»: «أهمية العمل التطوعي للشباب أنه بمثابة مدرسة ميدانية يكتسب من خلالها الشباب الممارسة المجتمعية ومهارات التواصل والتفاعل مع الآخرين، ويعمل على ربطهم بالأحداث الوطنية الكبيرة ما يضمن استمراريتها في المستقبل بشكل لائق».