رئيس لجنة بـ«اتحاد الناشرين»: معرض الكتاب أقدم ملتقى للثقافة حول العالم

قال وليد مصطفى، رئيس لجنة المعارض العربية في معرض الكتاب باتحاد الناشرين، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب من أقدم المعارض الخاصة بالكتب في العالم، وهو المعرض الثاني بعد معرض فرانكفورت، شارحا أن معرض الكتاب يعتبر ملتقى للثقافة على مستوى العالم، ويأتي من كل دول العالم ضيوف من سويسرا وألمانيا وكل عام ضيف شرف مختلف، ويعد معرض الكتاب أكبر معرض موجود منذ إنشائه.

معرض القاهرة الدولي للكتاب ملتقى للثقافة والفكر والرأي

وأضاف رئيس لجنة المعارض العربية في معرض الكتاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو المعرض الوحيد بالعالم، مصدر للبيع وملتقى للثقافة والفكر والرأي، وكل الدول حريصة على المشاركة فيه، فالمعرض تم إنشاؤه عام 1969، وكانت الفكرة تعود إلى وزارة الثقافة التي كانت تسمى دار المعارف آنذاك، بقيادة الوزير الدكتور ثروت عكاشة آنذاك، وبدأت الفكرة تنتشر ولاقت ترحيبا كبيرا.

المعرض يعد الأكبر من حيث العارضين والمشاركين فيه

وشرح رئيس لجنة المعارض العربية في معرض الكتاب باتحاد الناشرين، أن الإصدارات الجديدة للكتب في المعرض، تصدر من مصر، هذا بجانب احتوائه على ندوات ومؤتمرات، تؤدي لتبادل الثقافات والرؤى.

الدول العربية كلها تنشئ معارض للكتاب

وأشار رئيس لجنة المعارض العربية في معرض الكتاب، إلى أن الدول العربية كلها تنشئ معارض للكتاب، مثل معرض أبوظبي والشارقة، ولكن معرض القاهرة هو الأكبر والأقدم.