إصابة أفراد أمن عراقيين في هجوم بصواريخ باليستية على قاعدة «عين الأسد» الجوية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل، نقلاً عن وكالة «رويترز» للأنباء، بأن الهجوم الصاروخي على قاعدة «عين الأسد» الجوية، في غرب العراق، والتي تستضيف عدداً من أفراد الجيش الأمريكي، أسفر عن إصابة عدد من أفراد الأمن العراقيين.

وقال مسؤول أمريكي إن التقارير الأولية تشير إلى أن الهجوم استخدمت فيه صواريخ باليستية، وأدى إلى إصابة عدد من أفراد الأمن العراقيين بجروح خطيرة.