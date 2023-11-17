طائرتان مسيرتان تستهدفان قاعدة «عين الأسد» في العراق

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأن طائرتين مسيرتين استهدفتا قاعدة «عين الأسد» في العراق.

وأعلنت فصائل عراقية، صباح اليوم، استهداف قاعدة «حرير» الأمريكية بطائرة مسيرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الفصائل الفلسطينية استهداف 3 آليات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي غربي قطاع غزة، وذلك وفق قناة «القاهرة الإخبارية».

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع أي شخص من مغادرة مستشفى الشفاء بغزة، متابعة بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر 3 أبنية تابعة لمستشفى الشفاء، بقطاع غزة.