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الجيش العراقي يتوعد بتقديم منفذي هجوم صاروخي على قاعدة «عين الأسد» للعدالة

كتب:

شريف سليمان
08:29 م | السبت 20 يناير 2024
قاعدة عين الأسد تعرضت لهجوم صاروخي

قاعدة عين الأسد تعرضت لهجوم صاروخي

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أن عددًا من الصواريخ سقطت قرب مقر «اللواء 29» للفرقة السابعة، التابعة لقيادة عمليات الجزيرة، ضمن قاعدة «عين الأسد» الجوية، في محافظة الأنبار، غرب العراق، وفقاً لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم السبت.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إن الاستهداف تسبب بإصابة جندي عراقي، وحدوث أضرار في مقر اللواء 29، مشيراً إلى أن قاعدة عين الأسد تضم مقرات للقطاعات العسكرية للجيش العراقي، إضافة إلى معسكر تدريب عراقي. 

وأوضح أن القوات الأمنية العراقية المسنودة بالجهد الاستخباري، ستصل إلى الفاعلين لتقديمهم إلى العدالة، لينالوا جزاءهم.

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