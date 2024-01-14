في اليوم 100 للعدوان.. فصائل غزة تطلق رشقات صاروخية تجاه تل أبيب

في اليوم 100 لعدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» اليوم الأحد، بأن صافرات الإنذار دوت في مدن تل أبيب وأسدود الساحلية، وفي البلدات المجاورة، إثر تعرضها لإطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة.

الفصائل تقصف مدينة أسدود

أعلنت الفصائل الفلسطينية قصفها لمدينة أسدود بوابل من الصواريخ، ردًا على الهجمات العنيفة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلنت فصائل المقاومة في القطاع الفلسطيني، في وقت سابق اليوم الأحد، عن قصف تجمعات قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مخيم البريج، وسط قطاع غزة، باستخدام قذائف الهاون.

الشعب الفلسطيني يتطلع لصدور قرار من محكمة العدل

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، على تطلع الشعب الفلسطيني لصدور قرار من محكمة العدل ينصفهم ويوقف المجازر والمذابح، ويحاكم مرتكبيها، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الفلسطينية.

وكشف «هنية» عن سبب قيام الفصائل بتنفيذ عملية «طوفان الأقصى»، وأشار إلى أن هناك عدة أسباب وراء ذلك، منها استمرار الاحتلال في ارتكاب اعتداءاته على القدس والمسجد الأقصى، ومعاناة أهل الضفة الغربية، بالإضافة إلى استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة.