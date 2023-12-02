رشقات صاروخية من غزة تجاه أسدود وتل أبيب وعسقلان كتب: شريف سليمان 09:08 ص | السبت 02 ديسمبر 2023 رشقات صاروخية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بسقوط رشقات صاروخية من غزة تجاه أسدود وتل أبيب وعسقلان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة تزامنا مع إطلاق رشقات صاروخية من القطاع إطلاق رشقات صاروخية جديدة من لبنان تجاه مستوطنات إسرائيلية إطلاق رشقات صاروخية من لبنان باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية رشقات صاروخية متتالية من جنوب لبنان تضرب إسرائيل صفارات الإنذار تدوي في النقب وغلاف غزة وإطلاق رشقات صاروخية من القطاع إطلاق رشقات صاروخية من غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل رشقات صاروخية غزة دولة الاحتلال بقلم شريف سليمان