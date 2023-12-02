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رشقات صاروخية من غزة تجاه أسدود وتل أبيب وعسقلان

كتب:

شريف سليمان
09:08 ص | السبت 02 ديسمبر 2023
رشقات صاروخية

رشقات صاروخية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بسقوط رشقات صاروخية من غزة تجاه أسدود وتل أبيب وعسقلان.

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