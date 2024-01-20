أستاذ اقتصاد: المصريون يحتاجون لرسالة طمأنة وتغيير الأوضاع والسياسات

أكد الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن هناك تخوفات خلال الفترة الحالية بالنسبة للأزمة التي نمر بها، والمصريون يغلبون المصلحة الخاصة على المصلحة العامة بشأن توفير العملة الدولارية، مشددًا على أن المصريين يحتاجون إلى رسالة الطمأنينة ويجب أن يعقبها أفعال بتغيير الأوضاع والسياسات.

التضخم وسعر الصرف

وأوضح «غنيم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «dmc»، أن المشكلة الأساسية الآن في مصر هي التضخم وسعر الصرف، مؤكدًا أن برنامج الطروحات تم كنوع من الضمانات لصندوق النقد الدولي والجهات الدولية وهو ليس كافيا ولم يكن به تغيير كبير، مؤكدًا أن العديد من المبادرات الأخرى لم تقدم شيئا جديدا.

شكل متباعد جزئي

وأوضح أن السياسات التي تتم بشكل متباعد جزئي لا يجعل المواطنين يشعرون بأن هناك تغيرا في السياسات ولا بد من أن يكون هناك حزمة كاملة واعتراف بأننا في أزمة كبرى، مشددًا على أن جدولة الديون أمر مهم وتخارج الدولة من المشهد الاقتصادي يجب أن يكون واضحا للجميع ويكون هناك مكاشفة وتوجه واضح.

وتابع: المواطن يبحث عن مأمن من التضخم، مؤكدًا أنه في ظل الوضع لا يجب أن يكون هناك حلول تقليدية ويتطلب حلًا دبلوماسيًا يجب أن يكون هناك تفاوض ومشاركة مع شركاء دوليين والأصدقاء والمؤسسات الدولية، موضحًا أن الحلول التقليدية لن تجدي نفعًا في الأزمة الاقتصادية الحالية.