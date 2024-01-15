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أستاذ اقتصاد: السوق المصرية مقصدا حيويا لصناعة التعهيد حول العالم

كتب:

هاجر عمر
12:29 م | الإثنين 15 يناير 2024
التعهيد

التعهيد

قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إنّ الاقتصاد المعرفي أحد أهم المصطلحات التي ظهرت بعد الأزمة الاقتصادية التي أعقبت جائحة كورونا، وتصاعد على حساب عدد من المصطلحات الأخرى.

الاقتصاد المعرفي

وأضاف عنبر، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ الاقتصاد المعرفي هو القائم على التكنولوجيا، لافتا إلى أنّ الدول أصبحت تتعامل بمنطق اقتصادي يختلف عن تعاملاتها بالسابق.

تصنيف جديد للدول يتعلق بمستوى المعرفة والتكنولوجيا 

وأوضح أستاذ الاقتصاد أنّه في السابق كان يتم تصنيف الدولة التي لا تحتوي على موارد طبيعية بالدولة الفقيرة، عكس الآن، فالدولة الفقيرة هي التي لا تمتلك التكنولوجيا والمعرفة.

السوق المصرية مقصدا حيويا لصناعة التعهيد حول العالم

وأشاد «عنبر» بخطوات الدولة المصرية في هذا المجال، والتي سبقت جائحة كورونا، عندما وضعت الدولة بنية تكنولوجية حقيقية لتصبح السوق المصرية مقصدا حيويا لصناعة التعهيد حول العالم كسوق جاذب بفضل الخبرات المتراكمة.

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بقلم هاجر عمر