خبير: الاقتصاد المصري متنوع الموارد وسوقه الواسع جاذب للاستثمارات

قال الدكتور عمرو حسنين، الخبير الاقتصادي، إنَّه يتوجب علينا خلال الفترة الحالية، الانشغال بالنظر إلى الأمام، والبحث عن حلول عملية لزيادة التدفقات النقدية من العملة الصعبة وجذب الاستثمارات المباشرة.

«حسنين»: من الضروري جذب استثمارات مباشرة ونقد أجنبي

وأضاف «حسنين»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، المُذاع على شاشة «قناة ON»: «أكبر تحدي لـ الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، هو زيادة مصادر النقد الأجنبي»، موضحا: «لو قدرنا ننوع مصادر العملة الأجنبية سندعم اقتصادنا، والمصريين قادرين على ذلك، ومصر لديها اقتصاد عميق ومتنوع، بشهادة المؤسسات الدولية».

مصر أكبر أسواق المنطقة

وتابع الخبير الاقتصادي: «العديد من دول المنطقة تتمنى لو كان لديها تنوع الموارد مثل التنوع المصري، ناهيك عن السوق المصري الواسع، فبلادنا تمتلك أكبر قوة ديموجرافية في المنطقة بتعداد سكاني يصل لـ110 مليون مواطن، ما يعطيها قوة جذب كبيرة للاستثمارات وشركات كثيرة تتمنى العمل في مصر لهذا السبب».

واستطرد: «الرئيس السيسي في أكثر من خطاب له وجه بضرورة تيسير الإجراءات أمام المستثمرين والقضاء على البيروقراطية، وبالتالي لابد من تغيير جذري في فكر التعامل مع المستثمر وأداء الأجهزة الحكومية».