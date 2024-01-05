مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني يستعرض جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

استعرض الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، مواصلة جهود الدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من مبادرات إقتصادية ومشروعات عملاقة.

وأضاف «صبري»، في بيان، منذ قليل، أن مصر من أعلى الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات المباشرة، موضحًا أنه بمقارنة معدل النمو الاقتصادي في مصر مع الدول الأخرى متوسطة النمو، فإن مصر تعد من أفضلها، إذ حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 3.8% في العام المالي 2022/2023.

وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بـ الحوار الوطني، إلى أن مصر حدث فيها نقلة كبيرة في هذا الملف، بداية من البنية التحتية القادرة على استيعاب أي نوع من الاستثمارات الأجنبية أو المحلية المباشرة، مشيرًا إلى أن إنشاء مشروع كبير من مصنع أو استصلاح زراعي أو منطقة لوجستية، يحتاج طرق وكباري وخدمات إنترنت عالية ويحتاج الأمن وتوفير الوقود والطاقة الكهربائية.

وأكد أن ما يحدث من زيادة في الاستثمارات داخل الدولة المصرية، أمر مبشر، في ظل بحث الاستثمار الأجنبي على أسواق مميزة، والرئيس السيسي يرعى هذا الملف كثيرا، وهذا أمر يدعو إلى التفاؤل.

وأوضح أن الاستثمار الأجنبي يأتي للدولة المصرية من خارج مصر عن طريق الأجانب برأس مال أجنبي، ومباشر أي يدخل في الاقتصاد بشكل مباشر في الزراعة والصناعة والاتصالات والخدمات، بخلاف الاستثمار غير المباشر يكون فيه الأدوات المالية من أذون وسندات.