ما هو نظام الشعاع الحديدي؟.. نشرته إسرائيل للمرة الأولى بسبب غزة

تصدر البحث عن نظام الشعاع الحديدي، مٌحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد كشف إسرائيل عن استخدامه لأول مرة تاريخياً منذ تأسيسه في العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة، المٌمتد منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ورغم استخدام نظام القبة الحديدية إلاً أن هناك شكوكا حول فعاليتها في مواجهة صواريخ الفصائل الفلسطينية، على نحو ظهر بوضوح خلال الأشهر الأخيرة، حتى خلال حروب سابقة على قطاع غزة.

وكشف يوفال شتاينتس رئيس شركة «رافائيل» الإسرائيلية أنه قد تم نشر نظام اعتراض الصواريخ الشعاع الحديدي الذي يعمل بالليزر خلال الحرب الحالية لأول مرة منذ بدء تطويره، وفق ما نقلت قناة «روسيا اليوم».

ترصد «الوطن» في النقاط التالية أهم المعلومات عن نظام الشعاع الحديدي:

- الشعاع الحديدي نظام دفاع جوي موجه إسرائيلي تم الكشف عنه قبل نحو 10 أعوام، وتحديداً في 11 فبراير من عام 2014.

- دخل الخدمة في الجيش الإسرائيلي في 17 أغسطس من عام 2020.

- قامت إسرائيل بنشره لأول مرة في تاريخها إلًا أنه لم يستخدم بعد، حيث أنه بحسب التوقعات لن يعمل إلا خلال سنة ونصف أو سنتين.

سبب نشر إسرائيل نظام الشعاع الحديدي

- تم نشر نظام الشعاع الحديدي في إطار التطوير التطبيقي والقدرة على التكامل ووضع نظام جاهز للتنفيذ.

- قريب جداً من نظام القبة الحديدية إذ أنه صمم لتدمير الصواريخ قصيرة المدى وقذائف المورتر، ويصل مداه إلى 7 كيلومترات.

- يمكن للشعاع الحديدي اعتراض الطائرات بدون طيار.

سيكون خامس عناصر منظومة الدفاع الجوي لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب القبة الحديدية و«آرو2» و«مقلاع داوود»، و«حيتس 3»، و«برق8».

إسرائيل تواصل العدوان

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قتاله بضراوة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر المنصرم، عقب هجوم مباغت للفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف قطاع غزة، لتتسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الأبرياء، ونزوح مئات الآلاف آخرين.

ويجمع كثير من المراقبين على أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة جريمة حرب ترقى إلى الإبادة الجماعية، ما دفع دولة جنوب أفريقيا إلى رفع دعوى قضائية ضد تل أبيب أمام المحكمة الجنائية الدولية.