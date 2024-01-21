توافد طلاب الإعدادية على المدارس بالمحافظات لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول

بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي في عدة محافظات، اليوم الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الأول، للمدارس العامة واللغات والرسمية والخاصة، والتي تستمر حتى الأربعاء المقبل.

امتحانات الشهادة الإعدادية بدمياط

في دمياط، أعلنت مديرية التربية والتعليم انطلاق امتحانات الترم الأول في مادة الهندسة، في الساعة 9 صباحا وتستمر حتى 11 صباحا، ومادة التربية الدينية (الدين الإسلامي والدين المسيحي) من الساعة 11:30صباحا إلى الساعة 1 مساء.

وفي المنوفية، توافد طلاب الصف الثالث الإعدادي على اللجان الامتحانية، لأداء امتحان مادة اللغة العربية، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11:30 صباحا، على أن يخصص آخر 20 دقيقة للإملاء.

توافد الطلاب على المدارس بالمنيا

كما توافد طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا، على المدارس، لأداء امتحاني اللغة الإنجليزية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، في أجواء هادئة ودون أي معوقات، وسط إجراءات مشددة.

110 آلاف طالب في الإعدادية بالدقهلية

وفي الدقهلية، يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية اليوم، امتحانات مادة الجبر والتربية الدينية، وقال ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن نحو 110 آلاف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في 635 لجنة.

انتظام الامتحانات في سوهاج

وفي سوهاج، استقبلت المدارس الإعدادية الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول في مادة العلوم والتربية الدينية، من الساعة 9 حتى 11 صباحا للجنة الأولى، واللجنة الثانية من 11:30 صباحا حتى 1 مساء.