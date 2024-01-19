«التعليم» توضح آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم، يوم الخميس 22 فبراير المقبل، آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024، عبر موقع الوزارة، والذي بدأ منذ يوم الأحد 14 يناير الجاري.

رابط تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، لكل من يرغب في تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024، الدخول على موقع الوزارة لملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة من هــــنـــا، مع مراعاة رفع المستندات وملء البيانات بشكل صحصح دون أخطاء.

خطوات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

ووفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإنّ هناك خطوات يجب اتباعها عند ملئ استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024، كالتالي

1- دخول الطالب للموقع الرئيسي للوزارة لتسجيل الاستمارة.

2- اختيار أيقونة تسجيل الدخول.

3- إدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة «Office 365».

4-اضغط على تسجيل الدخول.

5- كتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.

6- تظهر الاستمارة الخاصة بالطالب مدونًا بها بياناته الأساسية.

7- أدخل البيانات المطلوبة.

8- ارفع المستندات المطلوبة، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها والأوراق المرفوعة.

9- اضغط على حفظ بصيغة pdf لطباعتها وتقديمها في المدرسة مع المستندات المطلوبة.