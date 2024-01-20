إعلان نتيجة امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الإعدادي في أسيوط

أعلن عدد من مدارس قرى ومراكز محافطة أسيوط، اليوم السبت، نتيجة الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة وإعداد كشوف بالنتائج وقوائم بأسماء العشر الأوائل.

الحصول على النتيجة

ويمكن الحصول على النتيجة من خلال المدرسة التابع لها الطالب مجانا، كما أتاحت بعض المدارس النتيجة عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي سياق متصل، قام عبد العزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط بمرور مفاجئ على لجنه النظام المراقبة للشهادة الإعدادية، لمتابعة أعمال الكنترول وحث جميع العاملين على تحقيق مبدأ المساواة لجميع الطلاب، وإعطاء كل طالب حقه، والمحافظة على السرية التامة لأعمال الكنترول، والحديث مع أعضاء الكنترول للتعرف على أي مشكلات تعوق سير أعمال الكنترول، والعمل الفوري على حلها، مشيدا بالجهد المبذول من أعضاء الكنترول ومواصلة العمل صباحا ومساءا.

وفيما يلي أسماء الأوائل باحدي المدارس التي أعلنت الأسماء بالصفين الأول والثاني الإعدادي: