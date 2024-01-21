توافد طلاب الإعدادية على المدارس بـ3 محافظات لأداء امتحانات الترم الأول

بدأ الطلاب في محافظات الأقصر وأسيوط والسويس، أداء امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم، حيث أدى الطلاب في محافظتي الأقصر والسويس مادة الدراسات الاجتماعية، بينما أدى الطلاب في محافظة أسيوط مادة الدراسات الاجتماعية والجبر والإحصاء.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

ويبلغ عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي في أسيوط 78 ألف طالب موزعين على 368 لجنة، منها 334 لجنة للإعدادية العامة و34 لجنة للإعدادية المهنية، بينما أدى 14 ألفا و790 طالبا 14790 طالب وطالبة، امتحانات الشهادة الإعدادية، في مادة الدراسات الاجتماعية، لمدة ساعتين، بمختلف مدارس محافظة السويس، من خلال 737 لجنة.

وشكلت الإدارات التعليمية لجانا لمتابعة الامتحانات وحل أي مشكلات حال ظهورها، كما وجّهت بمنع اصطحاب الطلاب الهاتف المحمول والساعات الذكية إلى داخل اللجان، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وتسهيل أي عوائق.