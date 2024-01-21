«البيئة» تبحث الحصول على موافقات للاستثمار في صناعة البسكويت

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس ريمون كريازي وكاترين كريازي، لبحث كيفية الحصول على الموافقات البيئية للاستثمار في مجال صناعة المواد الغذائية «صناعة البسكويت» ومناقشة الاشتراطات البيئية اللازمة الخاصة بعملية إنشاء مصنع لإنتاج البسكويت، بحضور عدد من القيادات المعنية بالوزارة، في مقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت وزيرة البيئة خلال اللقاء، حرص الوزارة على تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، كما تعمل على إزالة أي عقبات أو تحديات قد تواجه المستثمرين، موضحة إجراءات الحصول على الموافقات البيئية من قبل وزارة البيئة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، حيث تتم الموافقة بناء على تقييم دراسة الأثر البيئي التي تتم عن طريق أحد الاستشاريين المعتمدين لدى وزارة البيئة، مشيرة إلى إصدار وزارة البيئة الموافقة البيئية بعد مراعاة تنفيذ الاشتراطات اللازمة أثناء إنشاء المنشأة الصناعية.

واستعرضت وزيرة البيئة خلال اللقاء، جهود الوزارة للتسهيل على المستثمرين، موضحة أنّ إجراءات تقديم دراسة الأثر البيئي للمشروعات والخطوات التي تمر بها، تستغرق وفقا للقانون نحو 30 يوما حتى يحصل المستثمر على الموافقة البيئية، وتم العمل من قبل الوزارة على اختصار الدورة المستندية إلى 7 أيام بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، من خلال ربط إلكترونى عن طريق ممثلين من جهاز شؤون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية؛ حيث تتم مراجعة البيانات.

وأوضحت أنّه جرى مؤخرا تشكيل لجنة تضم عددا من الوزارات المعنية تجتمع بشكل دوري لاستكمال البيانات الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئي تسهيلاً على المستثمر.

واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنّه جرى تعديل القوائم الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئي بقرار من مجلس إدارة الجهاز لحين الانتهاء من قانون البيئة الجديد، ووضع اشتراطات خاصة لبعض المشروعات والمتضمنة أخذ موافقة من المحليات ويتم تنفيذها، دون الحاجة لإعداد دراسة بيئية ويتولى جهاز شؤون البيئة التفتيش عليها، والتي سهلت على المستثمر، وعلى جهاز شؤون البيئة للتركيز على المشروعات الكبيرة ذات الأولوية.