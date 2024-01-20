وزارة البيئة: مصر حريصة على متابعة مخرجات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

قال الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إن مصر حريصة على متابعة مخرجات مؤتمر المناخ الذىيعقد بمدينة شرم الشيخ، وترجمتها إلى خطوات عملية لمصر والدول الإفريقية والدول النامية بشكل عام، كما شاركت مصر بتجربتها وخبراتها في هذا الصدد بمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28 والذى عقد بدولة الإمارات، وستستمر بمشاركة تجاربها بمؤتمرات المناخ القادمة.

خلق مناخ داعم للاستثمار الأخضر

وأضاف رئيس جهاز شؤون البيئة، خلال مشاركته في المؤتمر السنوى الرابع للإستدامة، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والذي تنظمة جمعية الأورمان بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية بالأقصر، أن مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات الإصلاحية لخلق مناخ داعم للاستثمار الأخضر، والتي يأتي في مقدمتها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمارات مؤخرًا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك إيماناً منها بأن الاستثمارات ولاسيما فى مجالات المناخ والبيئة، لا غنى عنها، بدون المساهمة الفعالة من قبل القطاع الخاص.

كما تم العمل على وضع وتنفيذ مخطط طموح لتخضير الموازنة العامة للدولة، من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية على كافة المشروعات المدرجة بالموازنة بهدف الوصول إلى 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030، وأيضاً إصدار الطرح الأول من السندات السيادية الخضراء، والتي تعد خطوة بالغة الأهمية نحو تمهيد الطريق لتوطين آليات التمويل الأخضر والمستدام بالأسواق المصرية.

الحوافز الاستثمارية الخضراء

وأشار إلى إصدار حزمة من الحوافز الاستثمارية الخضراء وإدراج المشروعات الخضراء ضمن قائمة المشروعات الاستراتيجية والقومية وذلك في مجالات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضرء، وإنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وصناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها.