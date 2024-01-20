وزيرة البيئة: نحرص على إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات بالمحميات الطبيعية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه فيما يخص فرص الاستثمار في السياحة البيئية في مصر، فإن هناك حرص على إشراك القطاع الخاص في تقديم أنشطة وخدمات بالمحميات الطبيعية في مصر والتي تمثل 15% من مساحتها، بما يحقق استدامتها وخلق تجربة فريدة بها لممارسة السياحة البيئية، مثل محميات وادي دجلة والغابة المتحجرة والفيوم ورأس محمد.

كما تحدثت وزيرة البيئة، خلال اجتماعها مع السفير الأرجنتينى لدى القاهرة جونزالو أوريولابيتا، عن المبادرة القومية لرفع الوعي البيئي «اتحضر للأخضر» تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتعطي رسائل للمواطنين عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول التحديات البيئية المختلفة، ودور المواطن في مواجهتها، وتنفيذ أنشطة مثل حملات تنظيف الشواطئ من المخلفات، وتشجيع طلاب المدارس على تبني ممارسات إعادة الاستخدام التدوير والحد من مخلفات الطعام، وأيضا تقع تحت مظلتها حملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية في عدد 13 مقصدا سياحيا بيئيا بالمحميات الطبيعية، وحملة «حكاوي من ناسها» لدمج المجتمعات المحلية بالمحميات من أجل الحفاظ على تراثهم الثقافي والمعرفي والاجتماعي، باعتبارهم شريكا أساسيا في حماية الطبيعة.

ومن جانبه، أكد جونزالو أوريولابيتا السفير الأرجنتيني بالقاهرة، على التشابه الكبير في اهتمام البلدين بحماية البيئة وصون التنوع البيولوجي واشراك القطاع الخاص، موضحا أن العديد من الشركات الأرجنتينية تقدم منتجات وخدمات مرتبطة بالبيئة، مما يتيح فرص كبيرة للتعاون المشترك للاستثمار في مجالات إدارة المخلفات البلدية والزراعية والصناعية وإنتاج مواد خام للبناء من المخلفات، وأيضا فرص الشراكة في إدارة المخلفات الزراعية، حيث أن 90٪ من الإنتاج الزراعي في الأرجنتين يتبع نظام يقلل البصمة الكربونية، مما أدى لزيادة كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى العديد من المبادرات البيئية.

وأعرب السفير عن تطلعه لفتح مزيد من قنوات التواصل لبحث فرص التعاون والاستثمار، سواء على مستوى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأيضا إمكانية تكرار حملة «اتحضر للأخضر» في بلاده، مؤكدا أن مصر من الدول الواعدة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص الأرجنتين في مجال البيئة بها.