تراجع أسعار السمك في الأسواق اليوم الأحد 21-1-2024

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، انخفاض أسعار السمك اليوم الأحد 21-1-2024 في الأسواق، حيت انخفض سعر كيلو السمك البلطي بنحو جنيهين، فيما تراجع سعر الجمبري بقيمة 5 جنيهات، وهبط سعر كيلو السبيط بنحو 6 جنيهات.

أسعار السمك البلطي

وأوضحت البوابة أنّ أسعار السمك اليوم الأحد 21-1-2024 في الأسواق تتراوح بين 61 و 65 جنيها بالنسبة لسعر كيلو البلطي، فيما يتراوح سعر كيلو فيليه البلطي بين 40 و190 جنيه، وسعر قشر البياض يتراوح بين 80 و120 جنيها، كما يتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و 105 جنيهات.

سعر سمك البوري

ويتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 190 و300 جنيه، أما سعر كيلو الكابوريا فيتراوح اليوم بين 40 و200 جنيه، ويتراوح سعر كيلو الدنيس ما بين 85 و200 جنيه، كما يتراوح سعر كيلو الجمبري بين 300 و320 جنيها، وبالنسبة لسعر كيلو البوري يتراوح بين 70 و 80 جنيها.