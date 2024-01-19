أسعار السمك اليوم الجمعة 19-1-2024 في الأسواق

شهدت أسعار السمك في الأسواق، اليوم الجمعة 19-1-2024، تراجعا ببعض الأنواع في مختلف الأسواق المحلية، ومنها سمك قشر البياض الذي انخفض لأكثر من 6 جنيهات في الكيلو الواحد.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أسعار السمك اليوم، بحسب آخر تحديث كشفته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار السمك اليوم، كالتالي:

الجمبري وسط: الكيلو بـ215 جنيهًا.

جمبري صغير: الكيلو بـ85 جنيهًا.

جمبري جامبو: الكيلو بـ525 جنيهًا.

وقار: الكيلو بـ135 جنيهًا.

القاروص: الكيلو بـ160 جنيهًا.

الكابوريا: الكيلو بـ220 جنيها.

فيليه بلطي: الكيلو بـ200 جنيه.

قشر بياض: الكيلو بـ120 جنيها.

سبيط: الكيلو بـ119 جنيهًا.

المرجان وسط: الكيلو بـ50 جنيهًا.

المرجان ممتاز: بـ65 جنيهًا.

أسعار السمك البلطي

البلطي ممتاز: الكيلو بـ72 جنيهًا.

البلطي صغير: الكيلو بـ60 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

السردين المجمد: الكيلو بـ75 جنيهًا.

الماكريل المجمد: الكيلو بـ95 جنيهًا.