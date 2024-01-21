«سلامة الغذاء»: البطاطس تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة

ذكر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال تقريره الأسبوعي أن بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5 آلاف و500 رسالة بنحو 200 ألف طن لـ1700 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 500 صنف من خضر وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

البطاطس تتصدر قائمة الخضروات المصرية

وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 12 ألف طن، تليها خضروات متنوعة مجمدة بإجمالي 11 ألف طن، ثم الفاصوليا بإجمالي 10 آلاف طن، وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 65 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 8 آلاف طن، ثم الموز بإجمالي 4 آلاف طن.

أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية

ومثلت السعودية وليبيا وروسيا والإمارات أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 150 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1320 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 1200 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 575 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1470 رسالة بنحو 310 ألف طن لعدد 610 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 170 صنف من قمح وسكر خام وفول صويا من 77 دولة، ومثلت رومانيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها البرازيل، أوكرانيا، روسيا واندونيسيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 410 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 300 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 252 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 95 منتج و6 شركات، ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 495 منتج جديد، وأصدرت 33 شهادة بيع حر.

عدد الشكاوى الواردة

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 40 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة «البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء»، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتمّ حل 28 شكوى وجار فحص 12 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 645 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات المنيا، الوادي الجديد، الغربية، المنوفية، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، شمال سيناء، الغردقة، مدينة الشروق والعاشر من رمضان، مع اتخاذ جميع الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.