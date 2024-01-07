«سلامة الغذاء» تبحث مع «التعليم» منظومة الوجبات المدرسية في «الترم الثاني»

كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفاصيل الاجتماع مع اللجنة التنسيقية المعنية بإدارة الوجبة المدرسية لجميع مديري الإدارات التعليمية بوزارة التربية والتعليم، لإدارة منظومة الوجبات المدرسية للفصل الدراسي الثاني.

مراكز تجميع الألبان

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان جرى القيام بـ8 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية والدقهلية، وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية جرى القيام بـ60 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الأقصر وجنوب سيناء، وتسجيل 1 مطعم و 1 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 24 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، أسيوط، القليوبية، المنوفية وقنا، وتسجيل عدد 2 وحدة طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما استوفت 1 وحدة للاشتراطات.

تظلم وارد من الموانئ المختلفة

وفحصت لجنة التظلمات بالهيئة عدد 298 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 12 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 2 مورد بالهيئة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 7 زيارات فحص على مجازر الدواجن واللحوم، وجرى استيفاء 1 مجزر لحوم لاشتراطات الهيئة وجاري إدراجه بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 16 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

وشاركت الهيئة في اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية ومديرية الطب البيطري وإدارة شئون البيئة، والمعنية باستلام المجزر الآلي للحوم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والذي تم تطويره طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء خلال الأسبوع الماضي 4 مأموريات رقابية على مصانع المواد الملامسة للغذاء، في محافظتي القاهرة والشرقية.