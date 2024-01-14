«سلامة الغذاء»: إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية في المحافظات

كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في تقريرها الأسبوعي، عن تنفيذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 17 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 59 منشأة غذائية بنطاق مراكز الزقازيق، وديرب نجم، وههيا، وكفر صقر.

وأسفرت الحملات عن إعدام 3 أطنان و822 كيلوجراما من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي تشمل (عصائر مجهولة المصدر، وشيكولاتة، وفول، ودقيق، ولحوم مجهولة المصدر)، كما تم ضبط كمية من المواد الغذائية الأخرى منتهية الصلاحية (مشروبات غازية، وحليب مجفف، وعصائر)، وتم تحرير محضر نقص اشتراطات سلامة غذاء.

اشتراطات سلامة الغذاء

وأشار التقرير إلى إعادة المرور على 14 منشأة غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التحقق من استجابة تلك المنشآت.

وبحسب التقرير، شن فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسوان 9 حملات على 131 منشأة غذائية وسياحية، أسفرت عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر تشمل (لحوم مصنعة، وشيكولاتة، وجبن رومي، ومنتجات عطارة، ودواجن وخضروات مجمدة، وبسكويت)، وتحرير 14 محضر إعدام، وتم أخذ 3 تعهدات تصحيح إجراءات لمنشآت غذائية.

ضبط منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية

وقام فرع سلامة الغذاء في محافظة أسيوط بشن 30 حملة على 30 منشأة غذائية، أسفرت عن ضبط منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية تشمل (عصائر، وعسل أبيض، وتوابل، وجبن رومي، وزيتون)، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي هيئة سلامة الغذاء.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 12 حملة على 50 منشأة غذائية في نطاق مراكز أخميم، والبلينا، وسوهاج، والمراغة، ما أسفرت عن ضبط وإعدام عدد من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية تشمل (عصائر، وحلوى غزل بنات، ولحوم مجمدة، وحلويات شرقية)، وتم أخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

شن حملات على 25 منشأة غذائية في البحيرة

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بشن حملات على 25 منشأة غذائية، أسفرت عن ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وأخرى تبدو عليها علامات التلف والتغير في الخواص الطبيعية، كما تم رصد العديد من المخالفات الخاصة بعدم توافر اشتراطات سلامة الغذاء، وتم أخد تعهدات على أصحاب المنشآت بتنفيذ الإجراءات التصحيحية والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.