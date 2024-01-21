«المالية»: الخزانة العامة تتحمل 2.2 مليار جنيه مرتبات العاملين في الصناديق الخاصة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الخزانة العامة للدولة تتحمل مليارين و200 مليون جنيه دعمًا لمرتبات العاملين في الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات خلال 9 أشهر في الفترة من يوليو الماضي حتى مارس المقبل.

وتوقّع وزير المالية، أن يصل إجمالي الدعم بنهاية العام المالي لنحو 3 مليارات جنيه مقارنة بـ723 مليون جنيه في العام المالي 2017-2028 بمعدل نمو 315%، بما يعكس حرص الدولة على تحسين دخول العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، ويحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم، مراعاة للبعد الاجتماعي لهم ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

دعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة

وأوضح معيط، أنّه جرى تدبير 747.9 مليون جنيه لدعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.

وأكدت وزارة المالية في بيان عنها، أنّ الحكومة وافقت على بعض المزايا لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة، على النحو الذي يُرسي دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تُسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنّه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.

مدة الخبرة العملية والعلمية

أشار البيان إلى أنّه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.