92٫4 مليار جنيه استثمارات حكومية للصعيد خلال العام المالى الحالى

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة الدولة للتنمية تولى اهتماماً خاصاً بالسياسات والبرامج المكانية التى تستهدف تحقيق التقارب فى مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق مع مقومات وخصائص وأولويات كل إقليم، مؤكدة إعطاء الخطة أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة من شأنها تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق والكريم.

«السعيد»: الجنوب يستحوذ على النسبة الأكبر بنسبة 55٫2% بقيمة 51 مليار جنيه يليه الوسط بـ22٫1 مليار جنيه

وأشارت «السعيد»، خلال استعراض تقرير عن مستهدفات خطة العام المالى الحالى 2021-2022 فى محافظات الصعيد، إلى أن الخطة توجه استثمارات حكومية قدرها 92٫4 مليار جنيه خلال عام 2021-2022 لتنمية محافظات الصعيد، ويستحوذ إقليم جنوب الصعيد على النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات بنسبة 55٫2% بقيمة 51 مليار جنيه، يليه إقليم وسط الصعيد بقيمة 22٫1 مليار جنيه بنسبة 23٫9%، فى حين تشكل الاستثمارات الحكومية لإقليم شمال الصعيد نسبة 20٫9% بقيمة حوالى 19٫3 مليار جنيه.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط أن محافظة أسوان تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الموجهة للإقليم بنسبة 28٫6% تليها محافظة سوهاج بنسبة 25٫7% ثم محافظتا قنا والبحر الأحمر بنسب متقاربة 18٫2% و18% على التوالى وفى المركز الأخير محافظة الأقصر بنسبة 9٫4%. وأضاف أن الاستثمارات الحكومية المخصصة لمحافظة أسوان تبلغ 14٫6 مليار جنيه، ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر منها بنسبة 56%، يليه قطاع الصرف الصحى بنسبة 11٫5%، ثم قطاعا النقل والتخزين والخدمات الصحية 9٫3%، و8% على التوالى، أما محافظة البحر الأحمر فيبلغ إجمالى الاستثمارات الحكومية المخصصة لها 9٫2 مليار جنيه، يستحوذ قطاع البترول الخام على النسبة الأكبر منها 32٫3%، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 20٫8%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 20٫6%، وفى محافظة قنا يبلغ إجمالى الاستثمارات الحكومية المخصصة لها 9٫3 مليار جنيه، يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النصيب الأكبر من إجمالى الاستثمارات 54٫6%، يليه قطاع الصرف الصحى بنسبة 13٫9%، ثم الخدمات التعليمية بنسبة 9٫8%، فيما يبلغ إجمالى الاستثمارات الحكومية المخصصة لمحافظة سوهاج 13 مليار جنيه يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النصيب الأكبر منها بنسبة 60٫2%، يليه قطاع الصرف الصحى بنسبة 16٫8%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 8٫3%، ويخص محافظة الأقصر 4٫84 مليار جنيه، ويأتى قطاع الخدمات الأخرى على رأس القطاعات الموجهة إليها الاستثمارات بالمحافظة بنسبة 47٫4%.

وفى إقليم شمال الصعيد أشار التقرير إلى أن محافظة المنيا تأتى فى المركز الأول باستثمارات 8٫4 مليار جنيه بنسبة 43٫5% من جملة الاستثمارات الموجهة للإقليم، ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى فى المحافظة على النسبة الأكبر من قيمة الاستثمارات بنسبة 70%، يليه قطاع الصرف الصحى بنسبة 11%، وتأتى فى المرتبة الثانية محافظة بنى سويف بـ5٫6 مليار جنيه بنسبة 29% من جملة الاستثمارات الموجهة لإقليم شمال الصعيد، ويأتى قطاع الخدمات الأخرى فى مقدمة القطاعات بنسبة 37% من جملة الاستثمارات الموجهة للمحافظة، وتأتى محافظة الفيوم فى المرتبة الثالثة ويخصها 5٫3 مليار جنيه بنسبة 27٫5% من قيمة الاستثمارات الحكومية الموجهة للإقليم.

وأوضح التقرير أنه بالنسبة لإقليم وسط الصعيد تستحوذ محافظة أسيوط على النسبة الأكبر من جملة الاستثمارات بنسبة 61٫2% بقيمة 12 مليار جنيه، ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من جملة الاستثمارات الموجهة للمحافظة، يليه قطاع الصرف الصحى، ثم قطاع النقل والتخزين، وفى المرتبة الثانية محافظة الوادى الجديد بنسبة 38٫8% وبقيمة تبلغ 7٫6 مليار جنيه، ويستحوذ قطاع الكهرباء على النسبة الأكبر من جملة الاستثمارات المستهدفة الموجهة لمحافظة الوادى الجديد بنسبة 34٫3%.