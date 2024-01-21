موسكو تعلن السيطرة على قرية كراخمالنويه شرقي أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، سيطرة القوات المسلحة على قرية كراخمالنويه في اتجاه كوبيانسك بخاركيف شرق أوكرانيا، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت سابق، قالت الدفاع الروسية، إن القوات الروسية صدت 3 هجمات شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان وفي عدة مناطق بمقاطعة زابوريجيا، خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة في بيان، إلى خسائر أوكرانية، بلغت أكثر من 110 عسكريا و5 مركبات بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر «دي 20».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن دينيس بوشيلين رئيس مقاطعة دونيتسك جنوبي شرق أوكرانيا، التي أعلنت موسكو ضمها إلى أراضي روسيا الاتحادية إثر استفتاء في 2022، مقتل 13 شخصا وإصابة 10 آخرين بقصف أوكراني استهدف سوقا في مدينة دونيتسك.

وأطلقت القوات الأوكرانية، في وقت سابق، 6 قذائف على الأقل من عيار 155 مم على حي تيكستيلشيك بمدينة دونيتسك، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.