«الدفاع الروسية»: استهداف 7 ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت 280 عسكريا ودبابتين وعربتي مشاة من طراز برادلي على محور دونيتسك، مشيرة إلى أن قواتها استهدفت القوة البشرية والعتاد لسبعة ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك.

كما أوضحت الدفاع الروسية، أنه جرى تدمير كتيبة أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر ونظام مدفعية أمريكي الصنع، وصد 4 هجمات أوكرانية وتكبيد كييف خسائر بلغت نحو 145 عسكريا على محور كوبيانسك خلال 24 ساعة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.