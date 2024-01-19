«الدفاع الروسية» تكشف خسائر القوات الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بأنّ خسائر الجيش الأوكراني على محور جنوب دونيتسك، بلغت الأسبوع الماضي نحو 965 عسكريًا ودبابتين ومنصة إطلاق صواريخ، حسبما أفادت «قناة القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أنّ خسائر القوات الأوكرانية بلغت الأسبوع الماضي على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركيف، أكثر من 560 عسكريًا و52 آلية ومستودعي ذخيرة.

وأوضحت أنّ روسيا أسقطت خلال 24 ساعة 6 صواريخ لمنظومة «توتشكا- أو»، وقنبلة جوية موجهة و11 قذيفة لمنظومة راجمات الصواريخ «أولخا».