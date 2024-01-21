كيفية الاحتفاظ برسائل سناب شات.. 3 طرق لمنع اختفاء النصوص تلقائيا

تطبيق سناب شات يعتبر ضمن أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي، التي يفضل الكثيرون استخدامه، للاستمتاع بالمزايا العديدة التي يقدمها لمستخدميه، مثل إتاحة تسجيل ومشاركة وبث الرسائل القصيرة والمصورة، ورغم ذلك يشتكي البعض من عدم قدرتهم على الاحتفاظ بالرسائل على تطبيق سناب شات، والتي تختفي تلقائيا بعد عرضها، لذا نستعرض في التقرير التالي كيفية الاحتفاظ برسائل سناب سات، بطريقة بسيطة.

يمكن لمستخدمي تطبيق سناب شات، التمتع بميزة الاحتفاظ بالرسائل بشكل تلقائي، سواء ليوم كامل أو بشكل دائم، من خلال اتباع الخطوات التالية، بحسب ما أوضحه موقع wikihow:

كيفية الاحتفاظ برسائل سناب شات لمدة 24 ساعة

- افتح تطبيق سناب شات ثم اسحب لجهة اليمين حتى الوصول لصفحة الدردشات.

- حدد الدردشة التي تريد الاحتفاظ بها ثم اضغط على الاستمرار على الدردشة ثم المزيد.

- افتح نافذة حذف الدردشات وقم بتبديل الإعداد من بعد المشاهدة إلى 24 ساعة بعد المشاهدة.

كيفية الاحتفاظ برسائل سناب شات بشكل دائم

- افتح الدردشة مع المستخدم الذي تريد الاحتفاظ برسائله بشكل دائم.

- قم بتحديد الرسائل التي تريد الاحتفاظ بها بشكل دائم، حتى تظهر ثلاث خيارات وهي حفظ في الدردشة، أو نسخ أو الحذف.

- اختر حفظ في الدردشة، وبالتالي يمكنك قراءة الرسائل التي حفظتها في أي وقت.

كيفية الاحتفاظ برسائل سناب شات تلقائيًا

يجب أن يمتلك مستخدم تطبيق سناب شات على أحدث إصداراته، حتى يتمكن من الاحتفاظ برسائله تلقائيًا، ومن ثم يمكنه اتباع الخطوات التالية:

- افتح تطبيق سناب شات ثم انتقل إلى الدردشات.

- افتح دردشة أي مستخدم من الأصدقاء واضغط على الصورة الرمزية الخاصة به.

- سيظهر عدة خيارات أمامك، منها خيار حفظ الدرشة، الذي ستقوم باختياره.