«غرفة السياحة» تبدأ في تفعيل خدمة الرسائل القصيرة للتواصل مع الأعضاء

بدأت غرفة شركات السياحة في تفعيل خدمة الرسائل القصيرة «sms» للتواصل مع أعضائها في العديد من المسائل التي تتطلب تواصلا مباشرا مع أصحاب الشركات بعيدا عن طرق المراسلات التقليدية الأخرى.

وقال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة، إنه في إطار سعي الغرفة الدائم لتطوير الخدمات المقدمة لشركات السياحة فقد تمت إضافة خدمة الرسائل القصيرة للتواصل مع أصحاب الشركات، وذلك في بعض الملفات التي تحتاج إلى التواصل الشخصي مع صاحب الشركة فقط وليست متاحة في كل الملفات العادية.

سرية البيانات

وأضاف عمارة، خلال الكتاب الدوري رقم 226 لسنة 2021 والذي أرسله أمس لعموم الشركات السياحية، أن خدمة الرسائل القصيرة ستصدر باسم الغرفة «Etaa»، لافتا إلى أن بيانات أصحاب الشركات من اسم ورقم موبايل وبريد الكتروني ورقم قومي ستكون سرية ولن يسمح لأحد بالاطلاع عليها سوى لإداريي الغرفة.

الإعفاء من الحد الأدنى للأجور

وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول بلجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، أن 99% من شركات السياحة تقدم للغرفة بطلبات تم رفعها إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية لاستثنائها من دفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والمحدد بـ2400 جنيه، فضلا عن استثنائها من دفع العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص التي لن تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 60 جنيها.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن شركات السياحة كانت الأكثر تضررا من جائحة كورونا التي ضربت العالم فبراير من العام الماضي، حيث توقفت بشكل كامل كل رحلات العمرة والحج والتي تعتمد أكثر من 85% من الشركات عليها، كما تراجعت الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة الماضية بالمقارنة بعام 2019، موضحا أن آلاف العاملين بالشركات السياحية تم منحهم إجازات بدون مرتب لعدم وجود أموال لدى بعض الشركات لدفع رواتبهم، فيما تحمل البعض الآخر قيمة رواتب العاملين كاملة من حساباتهم الشخصية.