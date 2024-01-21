أستاذ في العلوم السياسية: إسرائيل تضع الولايات المتحدة في موقف محرج

قال الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية إنّ هناك تفاوت في الآراء حول ما يقول بشأن وجود خلافات بين إدارتي بايدن ونتنياهو فيما يتعلق بالحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أنَّ دولة الاحتلال وضعت أمريكا في موقف محرج.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية: «هذا ليس بجديد، فمنذ عقود ترد أمريكا على إسرائيل بتصريحات خجولة، إذ تقول إن الاستيطان غير مفيد ويعقد الأمور، لكنها تضغط على دولة الاحتلال، وهذه الإدارة بالتحديد، هي الأسوأ في تاريخ أمريكا».

وتابع أنَّ إدارة بايدن تتردد في الضغط البسيط على دولة الاحتلال، إذ تمتد الحرب لأكثر من 100 يوم، ومازالت واشنطن تطالب بإدخال المساعدات الإنسانية وتفادي قتل المدنيين، وبعد كل ذلك، دخلت مساعدات إنسانية بسيطة بسبب رفض الاحتلال وإصراره على تجويع الناس في قطاع غزة.