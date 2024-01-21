ضبط 6 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في المنوفية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية، أنّ عددا من الأشخاص متهمين بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة تلا.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط «6 أشخاص مقيمين في دائرة المركز» حال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة المركز، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر.

وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية.