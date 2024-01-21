يترقب عشاق الكرة المستديرة، موعد مباراة منتخب مصر الوطني مع كاب فيردي، التي تعد ثالث مباريات الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتضع الجماهير، الكثير من آمالها على تلك المبارة لتحقيق الفوز، بعد أنّ أهدر المنتخب، فرصة الفوز أمام غانا بالتعادل الإيجابي هدفين لكل منهما، لذا نستعرض في التقرير التالي، موعد المبارة، و5 قنوات تنقل مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية.

يستعد المنتخب الوطني، لخوض مباراته الثالثة في كأس الأمم الإفريقية أمام منتخب كاب فيردي، غدًا الاثنين الموافق 22 يناير، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وهي ثالث مباريات الفراعنة في البطولة، وتنقلها مجموعة من القنوات الفضائية.

5 قنوات تنقل مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية

نستعرض في التقرير التالي، 5 قنوات مجانية تنقل مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية، بالترددات، كالتالي:

قناة Ortb

- القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق

- التردد: 11900

- الاستقطاب: أفقي

- الترميز: 275004.

قنوات TV 5.8

- القمر الصناعي: تركسات 42 شرقًا

- تردد 12356 H معدل ترميز 7100.

- تردد 12346 H معدل ترميز 96003.

قناة tvt

- القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق

- التردد: 11900

- الاستقطاب: أفقي

- الترميز: 275002.

قناة Rti

- القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق

- التردد: 11900

- الاستقطاب: أفقي

- الترميز: 27500

قناة TRT

- القمر الصناعي: يوتلسات 7 شرق

- التردد: 11900

- الاستقطاب: أفقي

- الترميز: 275005.