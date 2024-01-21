«مصر التي علمت العالم».. ملتقى علمي في متحف إيمحتب بسقارة الأربعاء المقبل

تحت شعار «مصر التي علمت العالم»، ينظم متحف إيمحتب بسقارة ملتقى علميا يوم الأربعاء المقبل، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، الذي يحل يوم 24 يناير من كل عام.

إلقاء الضوء على مدارس التعليم في مصر القديمة

وأكد متحف إيمحتب بسقارة، في بيان، أن الملتقي التعليمي «مصر التي علمت العالم» يهدف إلى إلقاء الضوء على مدارس التعليم، ومراحله في مصر القديمة، بجانب التعريف بقيمة تواصل تعليم وتوريث المهن والحرف للأجيال المتعاقبة، مما ساعد على بناء الحضارة الفرعونية التي امتدت لآلاف السنين.

جدول المحاضرات خلال الملتقى التعليمي

وأضاف المتحف، أن الملتقي التعليمى «مصر التي علمت العالم» الأربعاء المقبل، يشمل محاضرة «المدارس والتعليم في مصر القديمة»، والتي يلقيها الدكتور أحمد إبراهيم بدران أستاذ الحضارة لمصرية القديمة، بكلية الآثار جامعة القاهرة، ومحاضرة «التعليم المهني والفني في مصر القديمة»، والتي يلقيها ممدوح فاروق مدير متحف إيمحتب، ومحاضرة «التعليم في الأدب المصري القديم»، والتي يلقيها الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية.

وأشار المتحف إلى أن حضور الملتقي التعليمى «مصر التي علمت العالم» سيكون مجانا وبأسبقية الحجز، عن طريق إرسال رسالة على رقم 01019569338، عبر تطبيق الواتس آب تشمل الاسم الرباعي، ورقم البطاقة، والمهنة أو الدراسة.