خبير أثري: متحف «إيمحتب» يمثل تاريخ مصر القديم وجرى تطويره في 2022

قال الدكتور خالد سعد الخبير الأثري، إن متحف «إيمحتب» بمنطقة سقارة تعرض خلال الفترة الماضية لبعض الظواهر الطبيعية، التي أثرت على بعض الأرضيات به، لكن الحكومة تدخلت فورا كونه يمثل تاريخ مصر القديم، إذ خصصت الدولة مبلغا لتطويره في مارس 2022، وجرت بالفعل عملية تطوير شاملة له.

أعمال تطوير متحف «إيمحتب»

أوضح «سعد» في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن أعمال التطوير كانت شاملة، إذ ضمت شكل أماكن الدخول للمتحف من الخارج وساحات انتظار السيارات، فضلا عن التطوير الداخلي للمتحف، وشمل معظم القطع الأساسية.

المتحف يضم الكثير من القطع الأثرية

وتابع الخبير الثري: «المتحف يضم الكثير من القطع الأثرية المهمة، والتي تتعلق بالمهندس المعماري إيمحتب الذي استطاع تشييد هرم الملك زوسر بحرفية شديدة، وظهر ذلك في نمط أنفاقه وطرق تصميمياته المحورية».