7 معلومات عن متحف إيمحتب بعد افتتاحه.. يضم 356 قطعة أثرية

بعد أن قام أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بافتتاح متحف إيمحتب بمنطقة سقارة أمس بعد تطويره بعدما بلغت قيمة أعمال التطوير نحو 48 مليون جنيه، تلقي «الوطن» خلال السطور التالية الضوء على أهم معالم المتحف:

1- يضم المتحف نحو 356 قطعة أثرية، موزعة على النحو التالي، 286 قطعة أثرية، موزعة في 6 قاعات داخل 27 فاترينة عرض، بالإضافة إلى حوالي 70 قطعة أثرية داخل 6 فتارين للعرض المؤقت والمكتبة.

6 قاعات رئيسية

2- يتكون المتحف من 6 قاعات رئيسية.

3- افتتح المتحف للمرة الأولى عام 1997 .

4- تم إغلاق المتحف في مارس 2022، لتطويره وإعادة تأهيله وافتتاحه.

5- يحكي المتحف قصة أقدم البنائين في مصر وهو المهندس إيمحتب.

7- تكلفة تطوير المتحف بلغت نحو 48 مليون جنيه.

أعمال تطوير المتحف

ووفقا لوزارة السياحة والآثار، فإن أعمال تطوير متحف إيمحتب بسقارة شملت:

1- تطوير الحديقة المتحفية وإنشاء برجولة ذات طابع مصري قديم.

2- رفع كفاءة نظام الكهرباء ووحدات التكييف المركزي للمتحف.

3- تنسيق الموقع العام الخارجي للمتحف بدءًا من مدخل المنطقة الأثرية وحتى مدخل المتحف الرئيسي والتي تتمثل في تغيير الأرضيات الحجرية التالفة وصيانة ورفع كفاءة وتعلية الأسوار المحيطة بمسار الزيارة.

4- تطوير شبكات الري بمنطقة الزراعات.

5- تحديث المنظومة الأمنية داخل وخارج المتحف بتركيب كاميرات مراقبة ذات تقنية فنية عالية، وتحديث أنظمة الانذارات.

6- رفع كفاءة البنية التحتية لمتحف إيمحتب.

7- صيانة ورفع كفاءة أرضيات مبنى المتحف.

8- صيانة وترميم واجهة المتحف وواجهات المباني الإدارية والخدمية، وقاعات العرض المتحفي.

9- إنشاء غرفة تحكم أمنية بها أحدث الأجهزة والشاشات.