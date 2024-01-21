القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 3 في معارك غزة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن كلمة «سمح بالنشر» تشكل هاجساً للشارع الإسرائيلي، وهي الكلمة التي تدلل على أعداد القتلى والجرحى الجدد في صفوف جيش الاحتلال، والذي أعلن، قبل قليل، عن مقتل أحد جنوده، وإصابة 3 آخرين في العدوان المتواصل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، خلال رسالة على الهواء، اليوم الأحد، أن إحدى الإصابات في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي وصفت بالخطيرة، وهي لضابط في صفوف قوات الاحتياط، مشيرةً إلى أنه تم الإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي في معارك ضارية جنوب قطاع غزة، إلا أن البيان لم يتضمن مزيداً من التفاصيل حول ملابسات مقتل الجندي وإصابة 3 آخرين.

وتابعت «أبو شمسية» أن فصائل المقاومة الفلسطينية أعلنت أنها مازالت مستمرة في إعطاب مركبات ودبابات عسكرية متواجدة في القطاع، مشيرةً إلى ارتفاع أعداد القتلى بين ضباط وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 531 قتيلاً/ منهم 202 من الجنود والضباط قتلوا منذ بدء المعركة البرية في قطاع غزة.