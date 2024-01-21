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جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم العثور على نفق عمقه 20 مترا في غزة (فيديو)

كتب:

سارة ثروت
01:50 م | الأحد 21 يناير 2024
نفق سري تابع لحركة حماس

نفق سري تابع لحركة حماس

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات القليلة الماضية، العثور على زنازين ضيقة للغاية في نهاية نفق ملجم يبلج طوله يصل إلى كيلومتر واحد في قطاع غزة، تابع لحركة حماس المقاومة الفلسطينية صد إسرائيل، احتجزت فيه نحو 20 أسيراً إسرائيليا.

وقال المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري إنَّ جنود الاحتلال عثرت على مكان احتجزت فيه حركة حماس 20 أسيرًا، بها 5 غرف ضيقة خلف قضبان معدنية ومراحيض في قطاع غزة، بالإضافة إلي رسومات رسمها طفل كان محتجزا وأطلق سراحه خلال الهدنة في نوفمبر الماضي، مؤكّدا عدم العثور على أي رهينة جرى احتجازها عندما وجدوا الزنازين، حسبما ذكر موقع «يورونيوز».

نفق سيري احتجز بداخله 20 أسيرا إسرائيليا

ونشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صورًا من داخل هذا النفق بعد العثور عليه في قطاع غزة، إذ توضح الصور أنَّ مدخل النفق السري التابع لحركة حماس التي احتجزت بداخله 20 أسيرًا، كان في منزل عضو تابع للحركة في مدينة خان يونس جنوب غزة، وذلك في المكان التي ركزت إسرائيل عليه قتالها في الأسابيع الماضية ضد الحركة، كما أن النفق السري كان مزودا بأبواب مضادة للمتفجرات بداخله عبوات ناسفة.

إسرائيل تكشف نفقاً لحماس في قطاع غزة

وأضاف المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أنه بحسب الشهادات احتجزت حركة حماس نحو 20 أسيراً في هذا النفق في أوقات مختلفة تحت ظروف قاسية دون التعرض لضوء الشمس، إذ أن النفق كان يحتوي علي نسبة قليلة من الأكسجين، ومع رطوبة مرتفعة، ما يجعل من الصعب  التنفس.، إذ أنه يبعد 20 مترا تحت الأرض.

وفي السياق ذاته، احتجزت حماس أكثر من 130 جنديا في قطاع غزة خلال اجتياحها جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي وما زالوا في القطاع.

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