قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منازل الشهداء وتعتقل الشباب في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة هدم منازل الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وقصف الجنود فجر اليوم، بالمتفجرات والجرافات منزلي الشهيدين نصر وعبدالقادر القواسمي في مدينة الخليل، عقب اقتحامها منطقة راس الجورة وبئر المحجر في المدينة بعدد كبير من آلياتها العسكرية ومعداتها الثقيلة.

اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، 4 فلسطينيين بينهم 3 من الأسرى المحررين من بلدة ميثلون جنوب جنين، واقتحمت قرى شمال شرق المدينة، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال في ميثلون

وفي وقت مبكر من اليوم، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة ميثلون، وأطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت قوات الاحتلال، وشنت حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين، بعد اقتحامها عددا من المنازل.

كما اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، شابين فلسطينيين بينهم أسير محرر يدعى مؤمن منصور من مخيمي شعفاط وقلنديا في محافظة القدس المحتلة.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، عددًا من الفلسطينيين بينهم طالب جامعي ومصاب، عقب اقتحامها بلدة عارورة شمال غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم، عدة مناطق عدة في محافظة بيت لحم، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت باتجاه منازل الفلسطينيين، كما اقتحم الجنود الإسرائيليون، قرية مردا شمال سلفيت، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين، واستجوبت آخرين.

كما اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، عدة أحياء عدة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وحاصرت القوات إحدى البنايات. وفجر اليوم، اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة قلقيلية من عدة مداخل وسيرت دورياتها في شوارع المدينة.

اندلاع حرق كبير في منزل شمال قطاع غزة

وفي قطاع غزة، قصفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن اندلاع حريق كبير في أحد المنازل والمصانع.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات فجر اليوم، جراء قصف الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما واصلت مدفعية الاحتلال، قصفها في محيط مستشفى ناصر في خان يونس.