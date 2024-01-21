السيسي: ندعم جهود الصومال لتحقيق التنمية.. ونرفض أي مساس بأمنه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ مصر لا تبغي إلا البناء والتنمية والتعمير، وتدعم الصومال في جهوده لتحقيق الاستقرار والتنمية.

ووجّه الرئيس السيسي رسالة إلى رئيس جمهورية الصومال، خلال كلمته في مؤتمر صحفي قبل قليل، قائلا: «فخامة الرئيس اطمئن نحن معكم من أجل البناء والتنمية، ونقول لكل الدنيا ليتنا نتعاون ونفعل الحوار بعيدا عن التهديد أو المساس بأمن واستقلال الدول».

وأضاف الرئيس السيسي، أنّ الصومال دخل في أزمة عامي 1990-1991، ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم استمرت التحديات عصفت بمقدرات الدولة لأكثر من 30 عاما.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية وضرورة الحفاظ على استقرار وأمن الدول، قائلاً: «أي تحدٍ يمكن مجابهته طالما الدولة مستقرة وآمنة، إنّما الدخول في حالة عدم استقرار ينتج عنه عدم الرجوع للوضع الطبيعي بسهولة إلا بعد 20 أو 30 عاما».

وخاطب الرئيس السيسي المصريين، قائلا: «حجم اقتصاد الصومال يبلغ نحو 7 ملايين دولار موزع على تعداد سكاني يصل إلى 25 مليون نسمة، ولو تصورنا أنَ سنوات الأزمة في الصومال منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى الآن تم استغلالها في التنمية ليزيد اقتصادها إلى مليار دولار سنويا، كان من الممكن تحقيق الكثير لشعبها، وكلها مقدرات أهدرت ولم يستفد منها الشعب الصومالي لتبدأ من جديد رحلة البناء والتعمير وهذا الكلام للمصريين».