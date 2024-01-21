السيسي يستقبل الرئيس الصومالي في قصر الاتحادية (بث مباشر) كتب: نرمين عفيفي 01:18 م | الأحد 21 يناير 2024 الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في قصر الاتحادية، بمراسم استقبال رسمي. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: كيف اختلف وضع المرأة في عهد الرئيس السيسي؟.. نيفين مسعد توضح وزير الداخلية وأعضاء «الأعلى للشرطة» يسجلون كلمة شكر للرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة السيسي يستقبل الرئيس الصومالي لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين فلسطينية تضع مولودها بمجمع السويس الطبي وتسميه عبدالفتاح السيسي السيسي بقلم نرمين عفيفي