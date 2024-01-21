الأوبرا تحتفل بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير الأربعاء المقبل.. كورال وأغان وطنية

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالية كبرى لكورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تدريب وقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار، بمشاركة فصول الباليه تدريب وتصميم رقصات عيشة فؤاد ورؤية فنية للدكتور سامح صابر وذلك في الثامنة مساء الأربعاء المقبل على المسرح الكبير، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الشرطة وثورة يناير.

البرنامج الفني الذي يضم نخبة من الأعمال الوطنية

يستهل الاحتفال بالسلام الوطني يليه فيلم تسجيلي عن موقعة الإسماعلية وحادث الواحات، ثم يبدأ البرنامج الفني الذي يضم نخبة من الأعمال الوطنية الشهيرة ويصاحبها تابلوهات حركية استعراضية منها تعظيم سلام، سلم ع الشهدا، أغلى اسم في الوجود، بلد التاريخ، عظيمة يا مصر، تعرف تتكلم بلدي، احلف بسماها، فيها حاجة حلوة، أقوى من الزمان، بلادي اسلمي، حبايب مصر، على باب مصر، أنا مصري ونوبي، طوبة فوق طوبة، القدس العتيقة، تحيا مصر تحيا»، أداء لميس محمود، إيمان، محمد محمود، ساندرا عماد، شرف أحمد، حبيبة، مهدي محمد، أحمد فايد، أحمد طارق، خالد، رقية مصطفى، زياد وليد، حسام، أحمد سامي، ملك أحمد، مريم حنفي، أيتن محمد، ملك جوهر، شمس الدين، لوچين تامر، أمل أحمد، أحمد مجدي ومحمد البحيري.